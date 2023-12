„Interne Zweifel“: Haller beim BVB vor dem Aus?

Zur ersten Garde gehört Sébastien Haller bei Borussia Dortmund längst nicht mehr. Spätestens mit der Verpflichtung von Niclas Füllkrug (30/ehemals Werder Bremen) im Sommer war klar, dass sich die Einsatzzeiten des Ivorers drastisch reduzieren werden. Dass der 29-Jährige im Frühjahr für die Elfenbeinküste beim Afrika Cup spielen wird, ist seiner Position in Dortmund auch nicht besonders zuträglich.

‚Sky‘ berichtet nun, dass es „interne Zweifel“ an Haller gibt. Man glaube nicht, dass der Mittelstürmer im Trikot der Schwarz-Gelben zu alter Hochform auflaufen wird. Durch den besagten Afrika Cup wäre ein Verkauf im Januar nur schwer zu bewerkstelligen, spätestens im Sommer sei eine Trennung aber realistisch.

Nur elf Einsätze in Bundesliga und Champions League kamen für Haller in der zurückliegenden Hinrunde zusammen. Ein Tor gelang dem Stürmer dabei nicht. Ob sich so im Sommer überhaupt ein Abnehmer für den bis 2026 an den BVB gebundenen Profi finden lässt, sei vorerst dahingestellt. Die 2022 an Ajax Amsterdam gezahlten 31 Millionen Euro Ablöse dürften aber äußerst schwierig zu refinanzieren werden.