Gala-Knall: Ergün tritt zurück

Galatasaray muss am heutigen türkischen Deadline Day noch ein Beben in der Führungsetage verkraften. Cenk Ergün verkündet über seinen Instagram-Kanal offiziell, dass er sein Amt als Direktor Profifußball beim amtierenden Meister mit sofortiger Wirkung niederlegt hat. Nähere Hintergründe sind bislang nicht bekannt.

Dabei arbeitet Gala aktuell, so ist zu vernehmen, noch an drei Transfers. Die Verpflichtungen von Roland Sallai (27/SC Freiburg) und Rubén Vargas (26/FC Augsburg) müssen in den kommenden Stunden abgewickelt werden. Im Fall von Adrien Rabiot (29) bleibt ein wenig mehr Zeit, da er aktuell bei keinem Verein unter Vertrag steht.