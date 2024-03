Angekündigt: Neuzugänge für Barça

Der FC Barcelona will sein Team im Sommer gezielt verstärken. „Es wird ein oder zwei Neuzugänge geben, die es in die Mannschaft schaffen werden“, so Barça-Präsident Joan Laporta im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘. Man wolle keine Spieler verpflichten, um in den Medien gut dazustehen, sondern solche, die in die Mannschaft passen.

Das Problem der Katalanen wird auch in der kommenden Transferperiode die finanzielle Situation sein. Denn der spanische Topklub ist hoch verschuldet, was bedeutet, dass jeder Griff sitzen sollte. „Ich sehe nicht die Notwendigkeit, eine Investition zu tätigen, die das verzerren könnte, was wir aufbauen, nämlich eine ausgeglichene Mannschaft“, sagt Laporta. Zuletzt wurde Mats Wieffer von Feyenoord Rotterdam als heißer Kandidat für einen Transfer im Sommer gehandelt. Auch Atlético Madrid zeigt Interesse an dem 24-jährigen Mittelfeldspieler.