Barça: Duell mit Atlético um Wieffer

Der FC Barcelona hat Matts Wieffer (24) von Feyenoord Rotterdam weiterhin auf dem Radar. Nach Informationen der ‚Sport‘ will Barça den defensiven Mittelfeldspieler im Sommer nach Katalonien holen. Sportdirektor Deco sieht in Wieffer dem Bericht zufolge den noch immer gesuchten Busquets-Ersatz. Schon im vergangenen Winter war Barcelona am Niederländer, dessen Vertrag in Rotterdam noch bis 2027 gültig ist, interessiert.

Neben der Blaugrana ist auch Atlético Madrid am siebenmaligen niederländischen Nationalspieler interessiert. Es könnte sich also ein spanisches Duell auf dem Transfermarkt um die Unterschrift des begehrten Profis entwickeln.