Sechs Neuzugänge gehandelt: Sommer-Umbruch bei Atlético?

Atlético Madrid blickt einer Neugestaltung des Kaders entgegen. Mit Axel Witsel (35), Koke (32), Stefan Savic (33) und Mario Hermoso (28) sind vier etablierte Größen nur noch bis zum Sommer vertraglich gebunden. Einzig bei Innenverteidiger Savic bahnt sich eine Verlängerung an.

Zudem befindet sich nach Informationen von ‚Relevo‘ die Zukunft von Memphis Depay (30/Kontrakt bis 2025), Saúl Ñíguez (29/2026) sowie Ángel Correa (28/2026) in der Schwebe. In der Folge sollen im Anschluss an die Saison zahlreiche Neuzugänge den Weg in die spanische Hauptstadt finden.

Atlético: Azpilicueta unterschreibt neuen Deal

Baustelle Abwehrzentrum

Oberste Priorität hat für die Colchoneros dem Bericht zufolge die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers. Laut ‚Relevo‘ steht Leny Yoro (18/OSC Lille) schon eine Weile bei den Rojiblancos hoch im Kurs. An dem hochtalentierten Franzosen sind mit Real Madrid und Paris St. Germain aber auch andere Schwergewichte dran.

Alternativ befindet sich neben Facundo Medina (24/RC Lens) und Murillo (21/Nottingham Forest) auch Robin Le Normand (27/Real Sociedad) im Visier des La Liga-Vertreters. Der spanische Rechtsfuß stellt wohl die teuerste Option dar. Kolportierte 50 Millionen Euro fordert der Ligarivale für den achtfachen Nationalspieler.

Erfahrener Sechser

Zudem soll Verstärkung für das defensive Mittelfeld an Bord geholt werden, berichtet ‚Relevo‘ weiter. Als Wunschlösung wird Mats Wieffer (24/Feyenoord) genannt. Der 1,88 Meter große Niederländer sei zwar an einer Zusammenarbeit mit Atlético interessiert, wird aber auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Schließlich soll sich Mikel Merino (27/Real Sociedad) auf der Liste von Diego Simeone und Co. befinden.

Klar ist, die Verantwortlichen werden in den kommenden Monaten alle Hände voll zu tun haben, um eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen. In der aktuellen Saison ist theoretisch noch der Gewinn der Champions League möglich, alle anderen Titel sind nicht mehr erreichbar. Kommende Woche (Mittwoch, 21 Uhr) empfängt der Tabellenvierte Inter Mailand im heimischen Metropolitano. Als Favorit gehen die Spanier nach dem 0:1 im Hinspiel aber nicht in die Partie.