Bilbao verlängert mit Paredes

Athletic Bilbao sichert sich die Dienste von Stammspieler Aitor Paredes für weitere vier Jahre. Wie die Basken offiziell bekanntgeben, hat der 23-jährige Innenverteidiger einen bis 2029 datierten Vertrag unterzeichnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Paredes ist unumstrittener Stammspieler in der Hintermannschaft des aktuell Viertplatzierten in La Liga. Das Eigengewächs der Spanier hat in dieser Spielzeit 27 von 29 möglichen Ligapartien absolviert.