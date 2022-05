Zuber verlässt Frankfurt endgültig

Steven Zuber und Eintracht Frankfurt gehen getrennte Wege. Der Europa League-Finalist verkündet offiziell, dass AEK Athen die vertraglich vereinbarte Kaufoption für den 30-jährigen Schweizer gezogen hat. Angaben zur Höhe der Ablöse machen die Klubs nicht, dem Vernehmen nach werden aber zwei Millionen Euro fällig.

Zuber war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Frankfurt in die griechische Hauptstadt gewechselt. Seitdem stand er in wettbewerbsübergreifend 34 Pflichtspielen für AEK auf dem Platz, in denen er sieben Tore und vier Vorlagen zum Erfolg seines Teams beisteuerte.

Für die Eintracht war der 48-fache Nationalspieler in der Saison 2020/21 aktiv und lief 20 Mal für die Adler auf. Drei Millionen Euro hatte die SGE zuvor für Zuber an die TSG Hoffenheim überwiesen.