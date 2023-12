Die FT-Topelf des 16. Spieltags

Spieler des Spieltags: Patrik Schick

Was für ein Startelf-Comeback. Zum ersten Mal stand Patrik Schick in der laufenden Saison von Beginn an auf dem Feld und der Tscheche zündete umgehend. Dreifach trug sich der Nationalspieler in die Torschützenliste ein, bevor er nach 67 Minuten verdientermaßen den Platz verlassen durfte. Wenn der Liga-Alltag im Januar wieder losgeht, muss Schick Leverkusens Top-Torjäger Victor Boniface vertreten, der dann beim Afrika-Cup weilt. Dass er diese Rolle ausfüllen kann, hat er eindrucksvoll nachgewiesen.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 16. Spieltags? Patrik Schick (Bayer Leverkusen) Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) Deniz Undav (VfB Stuttgart) Angelo Stiller (VfB Stuttgart) Jamal Musiala (FC Bayern) Ihlas Bebou (TSG Hoffenheim) Robin Koch (Eintracht Frankfurt) Julian Brandt (Borussia Dortmund) ein anderer Spieler

Die Ergebnisse im Überblick

Werder Bremen - Leipzig 1:1

TSG Hoffenheim - Darmstadt 3:3

Dortmund - FSV Mainz 05 1:1

Union Berlin - 1. FC Köln 2:0

Bayer 04 - VfL Bochum 4:0

Frankfurt - M’gladbach 2:1

VfL Wolfsburg - FC Bayern 1:2

VfB Stuttgart - FC Augsburg 3:0

Heidenheim - SC Freiburg 3:2

