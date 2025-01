Marmoush-Medical terminiert

Omar Marmoush wird Anfang der kommenden Woche den Medizincheck bei Manchester City absolvieren. Laut ‚Sky‘ sind die Untersuchungen für den Montag anberaumt. Rund 80 Millionen Euro Ablöse fließen inklusive diverser Bonuszahlungen von den Citizens an Eintracht Frankfurt.

Sportvorstand Markus Krösche bestätigte am gestrigen Freitag vor dem 2:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund bei ‚DAZN‘: „Es sieht so aus, dass Omar uns verlässt. Wir sind mit Manchester City im engen Austausch und es sieht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so aus, als würde er uns in den nächsten Stunden oder Tagen verlassen.“