Neue Anfrage für Tel: Topklub mit verrücktem Angebot

Dass der FC Bayern Mathys Tel bis zum Deadline Day noch an einen anderen Verein verleiht, wurde vom Klub ausgeschlossen. Trainer Vincent Kompany will den französischen Flügelspieler auch in der Rückrunde in seinem Kader wissen. Max Eberl schloss deshalb aus, den Youngster abzugeben. *„Mathys ist bei uns voll eingeplant. Wir haben das so mit ihm und seinem Berater besprochen“, so der Sportvorstand bei einer Pressekonferenz vor drei Tagen.

Der FC Chelsea hat laut Fabrizio Romano trotzdem Interesse hinterlegt. Dem Bericht zufolge gab es in den vergangenen Tagen einen Austausch zwischen den beiden europäischen Fußball-Schwergewichten. Grundsätzlich ging es den Vertretern der Blues zunächst darum, Informationen zu Tel einzuholen. Die Londoner sollen einen möglichen Tauschdeal mit Christopher Nkunku (27) vorgeschlagen haben, das berichtet auch ‚Bild‘.

Als Problem macht die Boulevardzeitung allerdings das hohe Gehalt von Nkunku aus. Der soll bei Chelsea umgerechnet 17,8 Millionen Euro verdienen. Die Bayern versuchen ihrerseits aber das Gehaltsgefüge zu senken. Da würde die Verpflichtung von Nkunku nicht in die Strategie passen.

Vorgriff auf den Sommer?

Ob in Kürze mit einem Angebot für Tel zu rechnen ist, geht aus den Enthüllungen des Transfermarkt-Insiders nicht hervor. Obwohl man dem 19-Jährigen und seinen Vertretern Spielzeit in Aussicht gestellt hat, saß Tel im ersten Spiel seit der Winterpause am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) über die vollen neunzig Minuten auf der Bank.

Sollte sich die Situation bis zum Ende der Saison nicht verändern, könnte ein vorzeitigen Abschied von der Säbener Straße wieder Thema werden. Tels Vertrag ist nämlich noch bis 2029 gültig. Gut möglich, dass sich Chelsea für ein solches Szenario in Stellung bringt.