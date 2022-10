Lewandowski bereut Barça-Wechsel nicht

Robert Lewandowski ist trotz des frühzeitigen Ausscheidens in der Champions League froh, beim FC Barcelona zu sein. „Ich bin in dem Klub, den ich liebe und wenn man sich wohlfühlt und glücklich ist, ist alles einfacher“, erklärt der Stürmer im Interview mit ‚La Vanguardia‘, „ich bin auf dem richtigen Weg und ich wusste, dass die erste Saison nicht einfach werden würde. Manchmal muss man seine Komfortzone verlassen und sich neuen Herausforderungen im Leben stellen. Ich bin glücklich, weil ich als Fußballer und als Mensch neue Dinge erlebe.“

Für den 34-jährigen Ex-Bayer habe im Sommer festgestanden, dass er nur zu Barça wechseln möchte: „Ich habe schon oft gegen englische Mannschaften gespielt, aber ich wollte in der Mannschaft spielen, von der ich schon als kleiner Junge geträumt habe und in die ich immer gehen wollte. Ich fühle mich bei Barça nicht nur wohl, ich bin auch stolz.“ Schon als er ein Kind war, habe er sich die „Spiele von Barça im TV angeschaut. Und ich weiß noch, wie sie gespielt haben und welche Spieler sie hatten. Das waren große Namen, und für einen jungen Menschen ist das etwas, das für immer in seinem Kopf bleibt.“