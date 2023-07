Trotz Lucoqui: Karbownik bleibt Hertha-Kandidat

Trotz der Verpflichtung von Anderson Lucoqui (26) bleibt Michal Karbownik (22) ein Wunschspieler von Hertha BSC. Das berichtet der ‚kicker‘. Ein Deal sei nicht vom Tisch, weil der polnische Linksverteidiger auch im defensiven Mittelfeld und hinten rechts einsetzbar ist. Von seiner defensiven Polyvalenz wolle die Alte Dame unabhängig von Lucoqui profitieren, heißt es in dem Bericht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Karbownik teilt das Berliner Interesse an einer Zusammenarbeit, trotzdem hat Hertha bis zur Unterschrift noch ein dickes Brett zu bohren. Brighton & Hove Albion soll weiterhin auf eine Ablöse in siebenstelliger Höhe pochen. Für den Bundesliga-Absteiger, der in seiner finanziellen Schieflage jeden Euro umdrehen muss, ist das ohne weitere Transfererlöse nicht zu finanzieren. Geduld ist gefragt.

Lese-Tipp

Nächster Rivalen-Wechsel: Schwolow geht zu Union