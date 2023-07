Medien: Karrieresprung für Bayern-Talent Cuni

Marvin Cuni (21) wird seine Karriere offenbar in Italien fortsetzen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht das Sturmtalent vom FC Bayern vor einem Wechsel zu Frosinone Calcio. Beim Serie A-Aufsteiger unterschreibt der 21-jährige Angreifer einen Dreijahresvertrag, so ‚Sky‘. Cuni soll sich sogar schon in Italien befinden, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Danach folge die Vertragsunterzeichnung beim Erstligisten.

Die abgelaufene Spielzeit hat Cuni leihweise in der dritten Liga verbracht. Für den FC Saarbrücken gelangen ihm 14 Torbeteiligungen in 32 Ligapartien. Cuni durchlief sämtliche Jugendmannschaften beim Rekordmeister, ein Einsatz für die Profis blieb ihm allerdings verwehrt. Nach mehreren Leihen folgt nun also der nächste Schritt.

