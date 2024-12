United: Ugarte steht zum Verkauf

Manuel Ugarte könnte bei Manchester United bereits wieder vor dem Abschied stehen. Laut der ‚Daily Mail‘ befindet sich der defensive Mittelfeldspieler nicht auf der Liste der unverkäuflichen Spieler bei United. Erst im vergangenen Sommer arbeitete United hartnäckig an einem Transfer, um den Nationalspieler Uruguays von Paris St. Germain loszueisen. 50 Millionen Euro überwiesen die Red Devils im August für die Dienste des 23-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison kam Ugarte in 17 Spielen für United zum Einsatz, elfmal von Beginn an. Auch unter Ruben Amorim stand Ugarte zuletzt zweimal in der Liga in der Startelf, beide kennen sich bereits aus gemeinsamer Zeit bei Sporting Lissabon. Trotzdem hängt ein Verbleib des Uruguayers an möglichen Angeboten, die in der Nähe des aktuellen Marktwerts von 50 Millionen Euro liegen sollten. United-Boss Jim Ratcliffe hat beim Rekordmeister einen strikten Sparkurs ausgerufen. Um in den kommenden Transferfenstern aktiv werden zu können, ist der Klub demnach auch auf Verkäufe angewiesen.