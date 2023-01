20-Millionen-Angebot für Balerdi

Ajax Amsterdam macht im Werben um Abwehrmann Leonardo Balerdi ernst. Nach Informationen unserer Partnerseite Foot Mercato bereitet der niederländische Rekordmeister ein Ablöse-Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro vor und wird dieses in Kürze bei Olympique Marseille platzieren. Auch dem Spieler selbst liegt eine lukrative Offerte vor.

Abgänge und Verletzungssorgen haben die Ajax-Abwehr in den vergangenen Wochen und Monaten stark ausgedünnt. Behelfen wollen sich die Niederländer mit Ex-BVB-Profi Balerdi. Im Sommer 2021 war der heute 23-Jährige von Dortmund an die Côte d’Azur gewechselt und hat seitdem 74 Pflichtspiele für OM bestritten. In der laufenden Saison zählt er zu den Stammkräften beim französischen Traditionsklub.

