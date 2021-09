Vier BVB-Kandidaten: Wer wird der Haaland-Nachfolger?

Borussia Dortmund hat sehr wahrscheinlich in knapp einem Jahr die schwierige Aufgabe, Toptorjäger Erling Haaland zu ersetzen. Der norwegische Superstar besitzt für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro. Dass diese ungenutzt bleibt, ist angesichts von Haalands Leistungen nahezu ausgeschlossen.

Königslösung Lautaro

Aber wer könnte in die Fußstapfen des 21-Jährigen treten? Vier potenzielle Kandidaten hat die ‚Sport Bild‘ ausgemacht. Besonders ehrgeizig wäre ein Versuch bei Lautaro Martínez – bei Inter Mailand einer der besten Stürmer der Serie A.

Lange bemühte sich im vergangenen Jahr der FC Barcelona um den Argentinier, konnte einen Transfer aber nicht stemmen. Ob das im nächsten Jahr den Dortmundern gelingen könnte? Lautaro besitzt bei Inter noch einen Vertrag bis 2023, den er womöglich zeitnah verlängert.

Zweifel an Werner

Ein weiterer Name, den die ‚Sport Bild‘ in den Ring wirft: Timo Werner (25). Als deutscher Nationalspieler wäre der Stürmer des FC Chelsea, aktuell nicht in Topform, ein naheliegender Kandidat für einen Bundesliga-Topklub. Allerdings ist man dem Fachblatt zufolge beim BVB nicht restlos von Werner überzeugt. Zudem besitzt er an der Stamford Bridge noch einen Vertrag bis 2025 und soll ein fürstliches Salär einstreichen.

Kandidat Nummer drei ist Marcus Thuram (24) vom Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach. Es ist nicht das erste Mal, dass der wuchtige Franzose mit dem Revierklub in Verbindung gebracht wird. Thurams Kontrakt in Gladbach ist noch bis Juni 2023 datiert – er könnte kommenden Sommer also günstiger sein als die vertraglich festgeschriebenen 45 Millionen Euro Ablöse.

Belotti ablösefrei

Das Kandidaten-Quartett der ‚Sport Bild‘ komplettiert Europameister Andrea Belotti. Der Vorteil beim 27-jährigen Italiener: Der Vertrag läuft Stand jetzt im Juni aus – somit wäre er ablösefrei. Seinen Wechsel würde sich der abschlussstarke Torjäger allerdings sicher mit einer saftigen Unterschriftsprämie vergüten lassen.