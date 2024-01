SV Werder: Fritz kündigt Transfers an

Der SV Werder Bremen würde gerne zeitnah Nägel mit Köpfen machen. „Unser Ziel ist es, in der kommenden Woche etwas zu vermelden, wir arbeiten intensiv daran und ich bin auch durchaus optimistisch. Garantien können wir dafür aktuell aber nicht geben“, sagte Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz auf der heutigen Pressekonferenz vor dem kommenden Bundesligaspiel am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den VfL Bochum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist ein offenes Geheimnis, dass an der Weser dringend Verstärkungen benötigt werden. Nach Cheftrainer Ole Werner hat jüngst auch Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt Neuzugänge gefordert. Geschäftsführer Frank Baumann kündigte bereits an, dass man in der aktuellen Transferperiode noch „ein bis zwei Spieler dazu holen“ wolle.