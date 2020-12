Spurs brechen Fernandes-Leihe ab

Die Leihe von Gedson Fernandes bei Tottenham Hotspur wird wohl frühzeitig beendet. Wie die portugiesische ‚A Bola‘ in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, haben sich die Londoner mit Benfica Lissabon auf einen vorzeitigen Abbruch der bis zum Sommer 2021 geplanten Leihe verständigt. Zuletzt zeigte sich José Mourinho offen für den Vorschlag. Nun kehrt der 21-jährige Mittelfeldspieler voraussichtlich im Januar zu den Adlern zurück.

Fernandes war im Januar der erste Transfer von Mourinho als Trainer der Spurs. Tottenham sicherte sich im Anschluss an die eineinhalbjährige Leihe eine Kaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro. Der portugiesische U21-Nationalspieler erlebt nach einigen Einsätzen in der abgelaufenen Rückrunde eine Horror-Spielzeit 2020/21. Bis auf einen Einsatz im sportlich gesehen untergeordneten EFL Cup schaffte es Fernandes von 23 möglichen Spielen nur ein weiteres Mal in den Spieltagskader der Londoner.