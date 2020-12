BVB-Flirt Demir bleibt geduldig

Das österreichische Talent Yusuf Demir hat große Ziele für die Zukunft. „Natürlich will ich eines Tages für ein europäisches Top-Team spielen, aber alles step by step“, äußert sich der 17-jährige Offensivmann gegen über ‚Transfermarkt.de‘. In der laufenden gehört der Youngster zum Profikader von Rapid Wien.

Allzu forsch will Demir seine Ziele aber nicht angehen. „Alles hat seine Zeit. Das Wichtigste ist, jetzt mit Rapid erfolgreich zu sein. Alles andere ergibt sich dann nach guten Leistungen von mir“, sagt über seinen Zukunftsplan. Nach FT-Informationen hatte Borussia Dortmund in der Vergangenheit seine Scouts nach Wien geschickt. Auch andere europäische Topklubs wie Bayern München oder der FC Barcelona haben den U21-Nationalspieler auf dem Zettel.