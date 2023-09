Durchhalteparolen von Pochettino

Mauricio Pochettino hat im Anschluss an das 0:1 gegen Aston Villa nach Erklärungen gesucht. „Natürlich sind die Eigentümer enttäuscht – aber gleichzeitig müssen sie den Plan unterstützen“, sagte der argentinische Cheftrainer des FC Chelsea mit Blick auf seine eigene Position.

Unzufrieden ist Pochettino augenscheinlich mit der Zusammensetzung des Kaders, in den im Sommer sagenhafte 460 Millionen Euro investiert wurden, der aber nach wie vor unausgewogen ist. „Wir haben den Kader, den wir haben. Wir müssen versuchen, das Selbstvertrauen aufzubauen und ihnen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen“, so Pochettino. Die aktuelle Bilanz: Platz 14 in der Premier League mit mageren fünf Punkten aus sechs Partien.