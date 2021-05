Eintracht: Krösche ohne Ausstiegsklausel

Sportvorstand Markus Krösche, der bei Eintracht Frankfurt ab dem Sommer einen bis 2025 gültigen Vertrag besitzt, kann die Hessen nicht vorzeitig aufgrund einer Klausel verlassen. Dies berichtet die ‚Sport Bild‘ in ihrer heutigen Printausgabe. Darüber hinaus hat sich der 40-Jährige nach Informationen des Fachblatts 2019 gegen ein Engagement beim FC Schalke 04 entschieden und heuerte stattdessen als Sportdirektor bei RB Leipzig an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige Manager des SC Paderborn wurde in seinem ersten Jahr mit den Leipzigern Dritter hinter dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. In der vergangenen Saison erreichten die Sachsen das Champions League-Halbfinale. In Frankfurt tritt Krösche zur kommenden Saison das Erbe von Fredi Bobic an, den es zu Hertha BSC zieht.