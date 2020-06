Marmoush verlängert in Wolfsburg

Omar Marmoush bleibt dem VfL Wolfsburg erhalten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der Nachwuchsstürmer seinen Kontrakt bis 2023 verlängert. Der 21-jährige Ägypter kam nach dem Restart zu seinen ersten vier Kurzeinsätzen für die Wölfe.

„Omar hat im vergangenen Jahr eine tolle Entwicklung genommen und sich mit guten Leistungen in der U23 für den Profikader und die ersten Schritte in der Bundesliga empfohlen. Jetzt geht es darum, ihn Schritt für Schritt an das Bundesliganiveau zu gewöhnen, damit er das nächste Level erreicht. Wir freuen uns, dass er seine Entwicklung bei uns fortsetzt, weil es auch den Weg unterstreicht, unseren Talenten eine Chance bei den Profis zu geben“, so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.