BVB: Kehl über die Zorc-Nachfolge

Sebastian Kehl hat die Äußerungen von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kommentiert, wonach sich der momentane Leiter des Lizenzspielerbereichs berechtigte Hoffnungen darauf machen darf, den Posten von Sportdirektor Michael Zorc nach dessen Vertragsende 2022 übernehmen zu dürfen. „Ich habe schon mehrfach betont, dass ich hier mehr Verantwortung übernehmen möchte“, gibt sich der 40-Jährige selbstsicher.

Im gleichen Atemzug gibt Kehl jedoch auch zu bedenken, dass seine neue Rolle noch nicht in Stein gemeißelt ist: „Ich bin seit geraumer Zeit wieder beim Verein, gestalte manche Dinge auch schon alleine – deswegen gehe ich sehr gelassen in die Gespräche. Details werden noch zu klären sein. Aber insgesamt traue ich mir die Aufgabe natürlich zu.“ Sein aktuelles Amt in Dortmund übt der ehemalige BVB-Profi seit Sommer 2018 aus.