Vom FCA: Nächster Neuzugang für den KSC

Nach der Verpflichtung von Andrin Hunziker (21/FC Basel) steht der Karlsruher SC offenbar vor einem weiteren Transfer. Den ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ zufolge sichert sich der Zweitligist die Dienste des linken Außenbahnspielers Lasse Günther (21). Mit dem FC Augsburg wurde sich auf eine Leihe inklusive Kaufoption geeinigt, so die Regionalzeitung.

Günther verbrachte die abgelaufene Saison bereits auf Leihbasis in Liga zwei. Für Absteiger Wehen Wiesbaden absolvierte der frühere deutsche U-Nationalspieler 25 Partien, in denen er drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen) verbuchte. Um den Deal final abzuschließen, müsste Günthers bis 2025 laufender Vertrag in der Fuggerstadt noch ausgedehnt werden. Dem Vernehmen nach beinhaltet das aktuelle Arbeitspapier eine einjährige Verlängerungsoption.