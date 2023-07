Mbappé-Posse: 40 Millionen & Real in den Startlöchern

Kylian Mbappé darf sich auf eine üppige Überweisung seines Arbeitgebers Paris St. Germain freuen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, werden am heutigen Montag 40 Millionen Euro aus dem vereinbarten Treuebonus fällig. Der französische Stürmer kassiert angeblich insgesamt 80 Millionen Euro, wenn er den Verein in diesem Sommer nicht verlässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleichzeitig läuft heute auch die Frist für Mbappés Vertragsverlängerung per Option aus. Einseitig besteht die Möglichkeit für den 24-Jährigen, den Kontrakt bei PSG bis 2025 auszudehnen. Mbappé hat aber bereits mitgeteilt, dass er von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen wird. Sollte das so bleiben und der Topstar seinen Vertrag aussitzen, wollen ihn die PSG-Bosse nicht mehr zum Einsatz kommen lassen. Das wurde FT noch einmal explizit aus Frankreich bestätigt.

Lese-Tipp

PSG: Kolo Muani genießt oberste Priorität – auch Ramos ein Kandidat

Deshalb steht weiterhin ein Wechsel zu Real Madrid im Raum. Auch der FC Liverpool hat sich mittlerweile in den Poker eingeschaltet, Mbappés Wunschklub bleiben nach einhelliger Berichterstattung aber die Königlichen. Laut ‚ESPN‘ will sich Real der Sache noch in der ersten Augusthälfte annehmen und einen Vorstoß unternehmen. Als Ablöse wird die Rekordsumme von 250 Millionen Euro gehandelt.