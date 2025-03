BVB: Schnelle Entscheidung bei Hettwer

Die Zukunft von Borussia Dortmunds Eigengewächs Julian Hettwer dürfte bereits in den kommenden Tagen geklärt sein. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ haben die Schwarz-Gelben ein Treffen mit den Beratern des 21-Jährigen für „Ende März“ anberaumt. Zwar verfügt die Borussia über die vereinsseitige Option, den auslaufenden Vertrag zu verlängern. Dem aktuellen Bericht zufolge hat der BVB jedoch entschieden, das Offensivtalent im Sommer ziehen zu lassen.

Zuletzt hatte die ‚Rheinische Post‘ berichtet, dass Hettwers Transfer zu Fortuna Düsseldorf bereits besiegelt ist, da sich beide Seiten einig waren. Angesichts der Vertragsoption könnte der BVB noch ein Wörtchen mitreden, scheint Hettwer bei seinem Wechselwunsch aber offenbar keine Steine in den Weg legen zu wollen. Für die Profis hat der Rechtsfuß bisher noch keine einzige Partie bestritten. Für das Drittliga-Team des BVB war der Linksaußen bis zu seiner Rückenverletzung im Dezember in 18 Spielen an 17 Treffern direkt beteiligt gewesen.