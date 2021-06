González wechselt zur Fiorentina

Trotz Vertrags bis 2024 verlässt Nicolás González den VfB Stuttgart schon in diesem Sommer. Der 23-jährige Stürmer wechselt zum AC Florenz. Beim italienischen Erstligisten erhält González einen Vertrag bis 2026. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach inklusive Boni bei 27 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stuttgart hatte den Nationalspieler der Albiceleste vor drei Jahren für 8,5 Millionen Euro an Bord geholt. In der abgelaufenen Saison musste González häufig verletzungsbedingt passen. In 15 Ligaspielen kam er auf sechs Tore und zwei Assists.