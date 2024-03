Yamal: „In zehn Jahren sehe ich mich bei Barça“

Ausnahmetalent Lamine Yamal schwört dem FC Barcelona die Treue. In einem Interview mit ‚Revista Barça‘ antwortet der 16-Jährige auf die Frage, wo er sich in zehn Jahren sieht: „Ich hoffe, dass ich beim FC Barcelona viele Titel gewinne.“ Zudem sei „es ein Traum, Kapitän von Barça zu sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Yamal ist Barças jüngster Debütant in La Liga. Nachdem der vierfache spanische Nationalspieler im vergangenen Jahr im Alter von 15 Jahren das erste Mal für den Klub aufgelaufen war, hat er in dieser Spielzeit den Durchbruch zu einem elementaren Bestandteil des Kaders geschafft. Wettbewerbsübergreifend weist der dribbelstarke Flügelspieler eine Bilanz von 13 Torbeteiligungen in 39 Partien auf. Zuletzt bot Barças kommender Champions League-Viertelfinalgegner Paris St. Germain über 200 Millionen Euro für den Youngster, doch die Spanier lehnten direkt ab.