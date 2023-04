Hannover befördert Eigengewächs

Bei Hannover 96 setzt man auf Eigengewächs Louis Oppie. Der Innenverteidiger soll laut einem Bericht der ‚Bild‘ in der kommenden Saison zu den Profis befördert werden. „Den Jungen muss man im Blick haben. Wir machen uns Gedanken darüber, ihn dazuzunehmen“, bestätigt Sportchef Marcus Mann.

Oppie spielt zurzeit noch in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Dort ist er unter Trainer Daniel Stendel absolut gesetzt und hat sich zum Leistungsträger gemausert. Seit 2018 spielt der Linksfuß in der Jugendabteilung der 96er, damals war er aus Berlin von Hertha Zehlendorf gekommen.

