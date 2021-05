Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Die Bayern wollen sich in der Mittelfeldzentrale verstärken. Der Name Eduardo Camavinga fällt in diesem Zusammenhang immer wieder. Viel Geld will man für den 18-Jährigen aber wohl nicht bezahlen. Bei 25 Millionen Euro soll die Schmerzgrenze einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge liegen.

RB Leipzig

RB hat Nägel mit Köpfen gemacht und zwei Leistungsträger langfristig an den Verein gebunden. Amadou Haidara und Emil Forsberg haben jeweils neue Arbeitspapiere bis 2025 unterschrieben.

VfL Wolfsburg

Leihspieler Maximilian Philipp möchte dauerhaft beim VfL Wolfsburg bleiben, das bestätigt der 27-Jährige gegenüber der ‚Bild‘. Josip Brekalo könnte die Autostadt hingegen verlassen. Wie der ‚Daily Express‘ berichtet, beschäftigen sich der FC Everton und Leeds United mit dem 22-Jährigen.

Borussia Dortmund

Der frischgebackene DFB-Pokalsieger muss sich wohl auf einen baldigen Abgang von Jadon Sancho einstellen. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichtet, hat der 21-Jährige seinen Berater angewiesen, einen Wechsel schnellstmöglich abzuwickeln. Topkandidat ist Manchester United, das dem ‚Daily Star‘ zufolge ein Angebot über 92,5 Millionen Euro vorbereitet.

Eintracht Frankfurt

Die Adlerträger haben sich mit Diant Ramaj ein vielversprechendes Torwarttalent vom 1. FC Heidenheim geangelt. Der 19-Jährige hat bis 2024 in der Mainmetropole unterschrieben.

Bayer Leverkusen

Lars Bender hat sein letztes Karrierespiel bereits absolviert. Wie der 32-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigt, macht sein Knie einem potenziellen Abschiedsspiel einen Strich durch die Rechnung. Die Bender-Zwillinge kündigten bereits vergangenes Jahr an, ihre Karrieren im Sommer beenden zu wollen.

Borussia Mönchengladbach

Mit Julio Villalba und Max Grün verzeichnet die Borussia zwei weitere Sommerabgänge. Die Verträge des Duos werden nicht verlängert, bestätigte Sportdirektor Max Eberl auf der heutigen Pressekonferenz. Bei Ibrahima Traoré steht in nächster Zeit ein Gespräch über seine Zukunft an. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft ebenfalls aus.

Union Berlin

Die Köpenicker haben einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge noch bis Ende Mai Zeit, die Kaufoption für Leihstürmer Joel Pohjanpalo zu ziehen. 3,5 bis vier Millionen Euro Ablöse würden dem ‚kicker‘ zufolge fällig werden.

SC Freiburg

Lukas Kübler (28) und Philipp Lienhart (24) haben ihre Verträge im Breisgau verlängert.

TSG Hoffenheim

Die TSG hat den Transfer von Hubert Mbuyi-Muamba offenbar unter Dach und Fach gebracht. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat der 18-jährige Nachwuchsspieler von Paris St. Germain bereits einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

VfB Stuttgart

Borna Sosa sollte durch seine Einbürgerung eine Lücke im Kader der deutschen Nationalmannschaft schließen. Die Idee fällt nun flach. Sosa lief mit 21 Jahren für die kroatische U21-Nationalmannschaft auf und verwirkte damit laut FIFA-Statuten sein Recht auf einen Verbandswechsel. Der DFB wusste davon nichts.

1. FSV Mainz 05

Bei Mainz 05 bahnen sich einige Personalentscheidungen an. Laut dem ‚kicker‘ sollen die Verträge von Stefan Bell, Phillipp Mwene, Jonathan Burkardt und Leandro Barreiro verlängert werden, sobald der Klassenerhalt sicher ist. Robin Quaison und Levin Öztunali stehen vor einem Abschied im Sommer.

Hertha BSC

Routinier Rune Jarstein bleibt der Hertha erhalten. Seit 2014 gehört der 36-Jährige zum Team der Berliner.

FC Augsburg

Der FC Augsburg hat Jonathan Panzo auf dem Radar. Neben Borussia Mönchengladbach beobachten die Fuggerstädter den Innenverteidiger von Dijon FCO und betrachten ihn als möglichen Nachfolger von Felix Uduokhai, der den Klub im Sommer verlassen könnte.

SV Werder Bremen

Urgestein Theodor Gebre Selassie verlässt Werder Bremen. Seit 2012 gehört der Tscheche zum Kader der Grün-Weißen. Seine Frau postete bereits ein Bild mit Umzugskartons. Deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Abschied.

Arminia Bielefeld

Ritsu Doan nimmt bei der Arminia eine wichtige Rolle ein und führt das interne Scorer-Ranking mit vier Treffern und drei Torvorlagen an. Im Sommer müsste der Japaner eigentlich zurück zur PSV Eindhoven. Die Bielefelder versuchen nun, den Preis für einen Transfer zu drücken. Die Kaufoption liegt bei 5,5 Millionen Euro – zu teuer für die Ostwestfalen.

1. FC Köln

Steffen Baumgart wird zur kommenden Saison das Ruder beim 1. FC Köln übernehmen. Sportdirektor Horst Heldt jubiliert: „Es freut uns sehr, dass sich Steffen Baumgart für den 1. FC Köln entschieden hat.“ Auch Hannover 96, der Hamburger SV und Schalke 04 sollen an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.

FC Schalke 04

Die ‚Bild‘ berichtete, dass Dimitrios Grammozis um seinen Job beim FC Schalke bangen muss. Dem widersprach der Übungsleiter umgehend. Er sei voll in die Kaderplanungen für die kommende Saison involviert.