Abschied: Gebre Selassie packt schon

Nach neun Jahren beim SV Werder Bremen wird Theodor Gebre Selassie zur kommenden Spielzeit eine neue Herausforderung antreten. Dies leitet die 'Bild' aus einem mittlerweile gelöschten Post seiner Frau in ihrer Instagram-Story ab. Dort sind Umzugskartons zu sehen, dazu schreibt sie: „Last 17 Days in Bremen“. Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft aus, eine Trennung deutete sich bereits an.

Werders Vize-Kapitän war 2012 von Slovan Liberec an den Osterdeich gekommen. Für die Grün-Weißen absolvierte Gebre Selassie bislang 296 Pflichtspiele und war dabei an 42 Treffern (24 Tore, 18 Assists) beteiligt. Den 34-Jährigen zieht es wohl zurück in seine Heimat nach Tschechien.