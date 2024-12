James reagiert auf Wechselgerüchte

James Rodríguez hält sich über seine fußballerische Zukunft bedeckt. Im Interview mit der ‚Marca‘ gibt der 33-Jährige zu Protokoll: „Ich bin jemand, der von Tag zu Tag lebt, ich bin nicht jemand, der viel über die Zukunft redet. Ich möchte Tag für Tag weiter trainieren, damit ich mehr spielen kann. Und wenn nicht, suche ich nach einer anderen Möglichkeit, wo ich spielen kann.“

Angesprochen auf einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien sagt der Kapitän der kolumbianischen Nationalmannschaft (112 Länderspiele): „Ich war schon acht Monate in Katar und im Fußball weiß man nie. Im Moment ist es nicht in meinen Plänen, dorthin zu gehen.“ Erst im Sommer hatte sich James dem La Liga-Klub Rayo Vallecano angeschlossen, kommt bislang aber nicht wie gewünscht zum Zug. Zuletzt wurde der Linksfuß daher unter anderem mit Lazio Rom und türkischen Vertretern in Verbindung gebracht.