Benfica-Flirt mit Silva

Benfica Lissabon rollt für Bernardo Silva den roten Teppich aus. Klubpräsident Rui Costa sagte am Rande einer Veranstaltung der ‚Record‘ angesprochen auf eine Rückkehr des Offensivspielers von Manchester City: „Bernardo Silva hat aufgrund seiner Größe bei jedem Verein offene Türen. Zuhause (bei Benfica, Anm. d. Red.) hat er natürlich noch mehr. Ich habe auch das Interview von Bernardo gesehen und mich sehr darüber gefreut, nicht als Präsident von Benfica, sondern als Benfica-Fan.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva hatte zuletzt in einem Interview den Wunsch geäußert, eines Tages gerne wieder bei seinem Heimatverein zu spielen: „Wenn der Verein mich zu diesem Zeitpunkt haben will, werden natürlich Dinge passieren. Ich wäre nicht in der Lage, beim FC Porto oder bei Sporting zu spielen.“ Der 29-Jährige war im Januar 2015 für knapp 16 Millionen Euro fest zur AS Monaco gewechselt. Seit 2017 verdient der Linksfuß seine Brötchen in Manchester. Bei den Skyblues verlängerte Silva erst im August vorzeitig bis 2026. Es wird also vorausichtlich etwas dauern, bis sich Costas Wunsch erfüllt.