Deadline Day: Diese Stars sind auf dem Weg in die Bundesliga

Hamburger SV

Der HSV schlägt gleich doppelt beim FC Arsenal zu. Die Mittelfeldspieler Fábio Vieira (25) und Albert Sambi Lokonga (25) sollen dem Aufsteiger helfen. Vieira kommt per Leihe mit Kaufoption über 20 Millionen Euro, Lokonga per festem Transfer.

FC Bayern

Der Meister braucht dringend noch Offensivverstärkungen und hat die Akte Nicolas Jackson (24/FC Chelsea) wieder geöffnet. Laut der ‚Bild‘ herrscht mittlerweile Optimismus. Infrage kommen für den Rekordmeister auf Weisung des Aufsichtsrats nur Leihen. Weitere Namen im Gespräch: Ademola Lookman (27/Atalanta Bergamo), Josh Acheampong (19/Chelsea), Franculino (21/FC Midtjylland) und Randal Kolo Muani (26/Paris St. Germain).

VfB Stuttgart

Die 85 Woltemade-Millionen bringen die Schwaben zumindest teilweise wieder unters Volk. Schon gestern machte der VfB die Verpflichtung von Badredine Bouanani (20/OGC Nizza) für 20 Millionen Euro perfekt. Heute sollen mit Hyeon-Gyu Oh (24/KRC Genk) für 20 Millionen sowie Bilal El Khannouss (21/Leicester City) per Leihe mit Kaufpflicht über 25 Millionen zwei weitere Offensivspieler folgen.

Werder Bremen

Mittelfeldmann Cameron Puertas (27) steht kurz vor einer Leihe vom saudischen Klub Al Qadsiah zu Werder. Die Bremer suchen zudem noch einen neuen Mittelstürmer. Leverkusen Victor Boniface (24) wird gehandelt – ebenso wie Simon Banza (29) vom SC Braga und Ex-Union-Stürmer Taiwo Awoniyi (28) von Nottingham Forest.

FC Augsburg

In der vergangenen Saison war Fabian Rieder (23) von Stade Rennes an den VfB Stuttgart verliehen. Diesmal geht es für den Offensivmann nach Augsburg. Die Fuggerstädter setzten sich dabei gegen den Hamburger SV durch.

RB Leipzig

Die Sachsen geben Loïs Openda (25) an Juventus Turin ab und holen daher einen neuen Stürmer. Wie FT exklusiv verkündete, wechselt Conrad Harder (20) für rund 20 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu den Sachsen. Der Däne wird in Kürze in Leipzig erwartet.

Bayer 04

Heute Mittag warf Leverkusen Trainer Erik ten Hag raus. Auf Transferseite wird noch mit der Verkündung des 30-Millionen-Transfers von Mittelfeldspieler Ezequiel Fernández (23/Al Qadsiah) gerechnet. Der Argentinier weilt schon seit Tagen in Leverkusen.

1. FC Köln

montes

Der Aufsteiger steht vor der Verpflichtung von Außenbahnspieler Alessio Castro-Montes (28) vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise. Zwei Millionen Euro Ablöse sollen fließen.

Eintracht Frankfurt

Sechser Raphael Onyedika (24/FC Brügge) wird bei der SGE gehandelt, besonders konkret ist der Deal zur Stunde aber nicht. Undurchsichtig ist die Situation um das uruguayische Abwehrtalent Juan Rodríguez (20) von CA Peñarol.

Mainz 05

Der Europacup-Teilnehmer verstärkt noch seinen Angriff. Im Rennen um William Böving (22) hat der FSV den Hamburger SV und den FC Girona ausgestochen. Die Einigung mit Sturm Graz ist bereits erfolgt.