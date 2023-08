Barkley zurück in die Premier League

Luton Town sichert sich die Dienste von Ross Barkley (29). Der zuletzt vereinslose zentrale Mittelfeldspieler kostet keine Ablöse. Über die Vertragslänge gibt der Premier League-Aufsteiger keine Auskunft. Zuletzt lief Barkley für den OGC Nizza auf. Zwischen 2011 und 2021 hatte er beim FC Chelsea, FC Everton und leihweise bei Aston Villa gespielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über seinen Wechsel zu Luton sagt Barkley: „Der Aufstieg in die Premier League ist eine tolle Geschichte und für mich persönlich ist es eine große Motivation, wieder in der Premier League zu spielen. Ich bin noch relativ jung und habe in den letzten Jahren nicht so viel gespielt, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich habe viel Energie gespart und mich um mich selbst gekümmert. Es ist toll, jetzt hier zu sein, denn ich habe noch viel zu zeigen, aber ich bin bereit und fühle mich motiviert.“