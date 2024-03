„Nicht dran geglaubt“: Beste überrascht von DFB-Nominierung

Für Jan-Niklas Beste kam die Berufung für die Nationalmannschaft trotz guter Leistungen für den 1. FC Heidenheim durchaus überraschend. „Am Samstag habe ich noch ein Interview gegeben und ich habe bis zuletzt nicht dran geglaubt“, sagte der Mittelfeldspieler gegenüber ‚Sky‘. Doch dann kam der Anruf von Julian Nagelsmann. „Als er mir die Nachricht übermittelt hat, habe ich mich riesig gefreut. Da geht natürlich ein Kindheitstraum in Erfüllung“, sagte Beste weiter, „für mich ist das auch alles Neuland.“

Beste zählt mit zehn Assists zu den Top-Vorlagengebern in der Bundesliga. Zusätzlich erzielte der Linksfuß sieben Treffer selbst. Ob er in der Nationalmannschaft auf der linken Außenbahn etwas defensiver als in Heidenheim agiert? Der DFB listete Beste als Abwehrspieler auf. „Nagelsmann hat zu mir gesagt, dass wir uns über Rollen persönlich austauschen werden“, sagte der 25-Jährige weiter, „ich bin froh und dankbar, dass ich dabei sein darf.“