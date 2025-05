KSC bindet Ben Farhat langfristig

Der Karlsruher SC hat den Vertrag mit Louey Ben Farhat vorzeitig verlängert. Wie die Badener mitteilen, bleibt der 18-Jährige langfristig beim KSC. „Die langfristige Vertragsverlängerung ist Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens und schafft für beide Seiten eine stabile Basis. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt seine positive Entwicklung unter Christian Eichner weiter fördern wird und er perspektivisch eine zentrale Rolle in der Kaderstruktur der kommenden Jahre einnehmen kann“, so Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann.

An Ben Farhat waren zuletzt auch andere Klubs interessiert. Der tunesische Angreifer schaffte in der Rückrunde den Durchbruch im Profikader und kam seit Januar in zwölf Zweitligaspielen zum Einsatz. Dabei steuerte er drei Treffer zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Ben Farhat freut sich auf seine nächsten Schritte: „Ich bin stolz, weiter das KSC-Trikot tragen zu dürfen. Der Verein bedeutet mir unglaublich viel. Ich will weiter hart an mir arbeiten und mich hier auf hohem Niveau weiterentwickeln.“