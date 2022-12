Türkische Schwergewichte wollen Schalke-Bubi

Mertcan Ayhan, Talent des FC Schalke 04, ist in der Türkei heiß begehrt. Wie die Zeitung ‚fotoMac‘ berichtet, buhlen die Süper Lig-Schwergewichte Galatasaray und Fenerbahce um die Dienste des 16-jährigen Youngsters. Aktuell kickt Ayhan für die B-Junioren des Revierklubs. Der gebürtige Gelsenkirchener ist in der Innenverteidigung beheimatet und gilt zudem als torgefährlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison gelangen dem türkischen U21-Nationalspieler bislang drei Treffer. Vor wenigen Monaten wollte Galatasaray bereits Ayhans großen Bruder Kaan an Bord holen. Der 28-Jährige stammt ebenfalls aus der Knappenschmiede und ist in Deutschland bestens bekannt. In der Bundesliga lief er zudem schon für Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt. Momentan steht er bei Sassuolo Calcio unter Vertrag.

Lese-Tipp

Schalke: Wouters vor Leihabbruch in Mechelen