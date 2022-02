S04: Ranftl auf dem Abstellgleis?

Reinhold Ranftl bekommt vom FC Schalke 04 eine Denkpause verpasst. Cheftrainer Dimitrios Grammozis erklärte gegenüber ‚Sky‘ die Maßnahme, den Rechtsverteidiger aus dem Kader für die heutige Partie gegen Fortuna Düsseldorf zu streichen: „Wir haben uns lange unterhalten. Ich habe ihm erst einmal eine Pause gegeben. Wir sind der Meinung, dass das das Beste ist. Er soll erst einmal den Kopf frei kriegen und dann greift er ab Montag wieder an.“

Die ‚WAZ‘ zitiert den Cheftrainer der Königsblauen weiter: „Reini weiß genau, dass er besser performen kann. Wir haben in ihm etwas gesehen, als wir ihn im Sommer verpflichtet haben, wir waren der Meinung, dass er das Anforderungsprofil erfüllt, aber bislang hat er noch Steigerungspotenzial.“ Bisher kam Ranftl in 14 von 22 möglichen Zweitligapartien zum Einsatz, davon bestritt der 30-järige Österreicher neun Partien von Beginn an.