Villa: Gerrard macht Coutinho-Ansage

Steven Gerrard lässt keine Zweifel aufkommen, dass Philippe Coutinho (29) auch in der kommenden Saison für Aston Villa auflaufen soll. „Wir wollen ihn hierbehalten, ganz klar“, so die unmissverständlichen Worte des Villa-Trainers auf einer Pressekonferenz am gestrigen Sonntag.

Ex-Bayern-Leihprofi Coutinho spielt in der laufenden Rückrunde gastweise für den Premier League-Vertreter aus Birmingham und wusste mit vier Toren und drei Vorlagen in 15 Einsätzen zu überzeugen. Der reguläre Arbeitgeber des brasilianischen Mittelfeldspielers ist noch bis zum Sommer 2023 der FC Barcelona. Bei einer entsprechenden Ablöse sollten die klammen Katalanen für einen Verkauf zu haben sein.