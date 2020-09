Showdown in Barcelona | Was wird aus Bale?

Der Gipfel zwischen Jorge Messi und Bartomeu

„Von Angesicht zu Angesicht“ titelt die ‚Mundo Deportivo‘. Denn heute kommt es in Barcelona zum brisanten Treffen zwischen Jorge Messi und Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu. Wie das Gespräch ausgehen wird, ist völlig offen. Denn gegensätzlicher könnten die Positionen kaum sein. Während die Blaugrana auf den bis 2021 laufenden Vertrag von Lionel Messi pochen und eine Verlängerung anbieten, will Messi senior eine freundschaftliche Trennung herbeiführen. Jorges erste Worte in Spanien: „Es ist schwierig, dass Leo in Barcelona bleiben wird.“ Kampfansage, die Erste.

Real Madrid und das Kapitel Bale

Von Barcelona geht es nun in die spanische Hauptstadt Madrid. Dort dreht es sich wieder einmal um den teuren Bankdrücker Gareth Bale und seine Zukunft. Der Waliser, der unter Trainer Zinedine Zidane keine Zukunft bei den Königlichen hat, sieht weiterhin keinen Grund zur Eile, den Klub zu verlassen. Nun vermeldet die ‚Marca‘, dass demnächst ein Gipfeltreffen zwischen dem Berater des 31-Jährigen und Real Madrid-Präsident Florentino Pérez stattfinden soll.

Díaz und Semedo zu Benfica?

In Portugal ist es besonders ein Klub, der derzeit in den Schlagzeilen steht. Die Rede ist von Benfica Lissabon, die in diesem Sommer mit so einigen Wunschspielern in Verbindung gebracht werden und noch längst nicht am Ende ihrer Bemühungen sind. Der ‚Record‘ titelt bezüglich des Transfers von Mariano Díaz: „Mariano im Anmarsch“. Der portugiesischen Tageszeitung gegenüber lässt Marianos Berater David Aranda verlauten: „Von den Interessenten kann ich sagen, dass Benfica die Nummer eins ist.“ Außerdem vermeldet die ‚A Bola‘, dass Rúben Semedo von Olympiakos Piräus ebenfalls „im Anflug“ sei. Welche weiteren Namen noch alle im Zusammenhang mit den umtriebigen Lissabonern auftauchen, bleibt abzuwarten.