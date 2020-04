Gehaltsverzicht: Klopp geht voran

Jürgen Klopp will in England offenbar mit gutem Beispiel vorangehen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist der Trainer des FC Liverpool bereit, anlässlich der Coronakrise auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten. Dies soll der 52-Jährige bereits im kleinen Kreis bekundet haben. Dasselbe gilt für David Moyes, Klopps Trainer-Kollegen von West Ham United.

Während der Coach der Reds kleinere Brötchen backen will, verweigern seine Spieler und die der meisten anderen Premier League-Vereine noch einen Gehaltsverzicht. Ex-Nationalstürmer Wayne Rooney (34, Derby County) argumentierte zuletzt, dass eine solche Maßnahme überhaupt keinen Sinn ergäbe, weil der Staat dann Steuereinnahmen für das nationale Gesundheitssystem (NHS) verlieren würde. So sei wenigstens klar, dass das Geld der Fußballer an eine Einrichtung fließt, die es dringend nötig hat.