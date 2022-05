Fortuna denkt über Narey-Verkauf nach

Fortuna Düsseldorf könnte Khaled Narey im Sommer an einen größeren Klub abgeben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wäre der Zweitligist bei einem Angebot über zwei bis drei Millionen Euro dazu bereit, den Leistungsträger ziehen zu lassen. Narey ist zwar noch bis 2023 an die Fortuna gebunden, würde dem Bericht zufolge aber gerne schon nach der Saison in die Bundesliga wechseln.

Aufgrund der Vertragslaufzeit wäre ein Transfer im Sommer die letzte Chance für Fortuna-Chef Klaus Allofs, eine adäquate Ablöse für Narey zu generieren. Eine Vertragsverlängerung ist laut der Boulevard-Zeitung keine Option für den 27-Jährigen. „Wir müssen Transfererlöse erzielen und das bringt uns in eine Zwickmühle. Das werden wir vielleicht bald im Fall von Khaled Narey sehen“, bringt Allofs die Situation auf den Punkt.