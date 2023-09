Nach Real-Aus: Sevilla holt vereinslosen Diáz

Der FC Sevilla kann sich über einen neuen Mann für den Angriff freuen. Wie die Andalusier offiziell bekanntgeben, hat man sich mit Mariano Diáz (30) auf eine Zusammenarbeit verständigt. Der dominikanische Stürmer war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid in diesem Sommer ausgelaufen war.

Diáz war seit der Jugend für Real aktiv, konnte sich aber nie nachhaltig durchsetzen. Zwischen 2017 und 2018 war der Rechtsfuß für Olympique Lyon aktiv und traf dort wie am Fließband. Es folgte die Rückkehr zu Real, wo Diáz den in Richtung Juventus Turin abgewanderten Cristiano Ronaldo beerben sollte – ohne Erfolg. 84 Spiele und zwölf Treffer stehen im Trikot der Königlichen zu Buche. In Sevilla soll der erfahrene Angreifer helfen, den verkorksten Ligastart vergessen zu machen. Nach drei Spieltagen steht Sevilla punktlos auf dem letzten Rang in La Liga.