FCN: Weinzierl-Nachfolger gefunden?

Der 1. FC Nürnberg greift bei der Installation eines Nachfolgers von Markus Weinzierl offenbar auf eine interne Lösung zurück. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Cristian Fiél der Top-Kandidat beim Zweitligisten. Der 42-Jährige coacht seit Sommer 2021 die zweite Mannschaft des Clubs, die in der Regionalliga antritt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun geht es wohl bei den Profis weiter – Klarheit könnte heute um 13 Uhr herrschen, wenn die Nürnberger eine Pressekonferenz abhalten. Der FCN verlor am Sonntag mit 0:5 in Heidenheim, befindet sich in der Zweitliga-Tabelle nur zwei Punkte vor der Abstiegszone.

Lese-Tipp

Nach Rauswurf: Weinzierl attackiert FCN-Bosse