Juve tütet 40-Millionen-Deal ein

Juventus Turin bastelt unter Hochdruck an einem Last-Minute-Deal. Wie Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano berichten, steht die Verpflichtung von Carlos Alcaraz (21) kurz bevor. Der zentrale Mittelfeldspieler des FC Southampton soll heute den Medizincheck absolvieren.

Juve und die Saints arbeiten derzeit noch an den finalen Details des Transfers. Alcaraz soll zunächst bis zum Saisonende nach Turin verliehen werden, für den Anschluss besteht dann eine Kaufoption. Di Marzio nennt 35 Millionen Euro, laut Romano liegt die Klausel gar bei über 40 Millionen.

Erst vor einem Jahr war Alcaraz für knapp 14 Millionen Euro vom argentinischen Racing Club zu Southampton gewechselt, im Sommer folgte der Abstieg in die zweite Liga. Der Rechtsfuß, im Mittelfeld und auch in der Offensive flexibel einsetzbar, steht in England noch bis 2028 unter Vertrag.