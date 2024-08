Leipzig: Mintzlaff hofft auf Xavi-Verbleib

Die Tinte unter dem neuen Leihvertrag ist noch nicht lange trocken, da hofft RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits auf einen langfristigen Verbleib von Xavi Simons bei Leipzig. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Aufsichtsratsvorsitzende: „Wir haben ihn jetzt erst mal geliehen, aber klar, unser Ziel ist es natürlich, solche Top-Spieler auch längerfristig zu halten. Wir haben jetzt gezeigt, dass das möglich ist – auch gegen große Konkurrenz.“ Aus der Bundesliga hatte auch der FC Bayern starkes Interesse an Simons. Entsprechend hart war der Poker um den 21-Jährigen.

„Es war ein sehr schwieriger Transfer“, fährt Mintzlaff fort, „Xavi ist ein Spieler, der von vielen, vielen Klubs gejagt wurde, weil er bei uns eine unfassbare Saison gespielt hat. Wir als Klub haben da einen tollen Job gemacht. Wir freuen uns, dass wir diesen fantastischen Spieler zumindest mal in der jetzigen Saison bei uns haben.“ Mit zehn Treffen und 15 Assists in 43 Einsätzen knüpfte Xavi bei Leipzig vergangene Spielzeit nahtlos an seine Vorsaison bei der PSV Eindhoven an, wo der Niederländer zum Topscorer (34 Torbeteiligungen) der Liga avancierte.