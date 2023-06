VfB: Daran hakt der Jeong-Poker

Ehe im Transferpoker um Woo-yeong Jeong eine Einigung zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim erzielt wird, könnte noch einige Zeit vergehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Fronten in den Verhandlungen verhärtet. Der VfB sei aktuell nicht dazu bereit, mehr als drei Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler zu zahlen. Freiburg poche dagegen auf vier Millionen und wolle bei dieser Position bleiben. Man sehe keine Notwendigkeit, Jeong zwingend abzugeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge haben die Stuttgarter einen Transfer des Südkoreaners aber noch nicht aufgegeben. Auch, weil sich der Klub mit dem 23-Jährigen selbst schon einig ist. Jeong kam in der abgelaufenen Saison in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, stand aber nur selten in der Startelf – zu wenig für den zehnmaligen Nationalspieler.

Lese-Tipp

VfB: Ex-Coach baggert an Beyaz