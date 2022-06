Lecce leiht Juve-Talent

Gianluca Frabotta läuft in der kommenden Saison für US Lecce auf. Der 23-jährige Linksverteidiger kommt von Juventus Turin, das Leihgeschäft beinhaltet eine Kaufoption. Zusätzlich sicherte sich die Alte Dame allerdings eine Rückkaufoption. In der abgelaufenen Spielzeit war Frabotta an Hellas Verona ausgeliehen.

