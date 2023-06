Drewes wechselt zum KSC

Patrick Drewes wird trotz des Abstiegs vom SV Sandhausen in der kommenden Spielzeit in der zweiten Bundesliga auflaufen. Wie der Karlsruher SC mitteilt, wurde der 30-jährige Torhüter verpflichtet, um auf den Abgang von Marius Gersbeck zu Hertha BSC zu reagieren. In Karlsruhe erhält Drewes einen Zweijahresvertrag.

KSC-Torwarttrainer Markus Miller freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Sandhäuser: „Patrick ist ein sehr kompletter Torhüter, der die letzten zwei Jahre auf konstant hohem Niveau gespielt hat und einer der Leistungsträger in Sandhausen war. Menschlich wirkt er als frisch gebackener Papa sehr reflektiert und passt von seiner Art her super in unser Team.“

